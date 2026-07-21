Esteo раскрыл цифровые возможности кроссовера MX

Стали известны подробности о цифровых сервисах в автомобиле Esteo MX.

© Esteo

Новый автобренд Esteo рассказал о цифровом оснащении своего кроссовера MX, продажи которого недавно стартовали в России. Автомобиль получил встроенную телематическую систему, мобильное приложение для удаленного управления и мультимедийный комплекс с онлайн-сервисами, сообщили в пресс-службе марки.

После выхода фирменного приложения, которое в ближайшее время станет доступно для скачивания в App Store и Google Play, владельцы смогут дистанционно запускать двигатель, управлять климат-контролем, открывать багажник, а также проверять уровень топлива, давление в шинах и местоположение автомобиля.

Мультимедийная система кроссовера Esteo MX построена на процессоре Snapdragon и оснащена тремя дисплеями, в том числе отдельным экраном для переднего пассажира. В нее интегрированы поисковые и навигационные сервисы, а также доступны потоковая музыка, видео и голосовой помощник на русском языке.

© Esteo

Автомобиль поддерживает обновление программного обеспечения по воздуху (OTA). Доступ к мультимедийным онлайн-сервисам производитель обещает предоставить бесплатно в течение первого года эксплуатации, а телематические функции, включая удаленное управление и мониторинг состояния автомобиля, — в течение трех лет.

Esteo MX — среднеразмерный полноприводный кроссовер, который выпускается на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Модель оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 197 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и предлагается в двух комплектациях. Стоимость автомобиля составляет 3 990 000 рублей за версию Premium и 4 290 000 рублей за исполнение Flagship. Чтобы понять, какой будет сумма ежемесячного платежа, воспользуйтесь калькулятором автокредита.

Стартовали продажи Esteo MX: стоимость, характеристики, комплектации