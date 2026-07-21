На экс-заводе General Motors в Петербурге начали выпуск седана Tenet A8

Первый седан марки Tenet встал на конвейер.

© Tenet

На площадке холдинга «АГР» в Шушарах, где до 2015 года выпускались автомобили американского концерна General Motors, началось производство седана Tenet A8. Выпуск налажен по полному циклу — со сваркой, окраской и сборкой кузова, рассказали в пресс-службе предприятия.

A8 – новая модель в линейке и первый седан марки Tenet. Автомобиль длиной 4757 мм будет доступен с двумя бензиновыми турбомоторами. Базовая версия оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 150 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Более дорогие исполнения получат 2,0-литровый мотор на 197 л.с. и 8-ступенчатый «автомат».

В список оборудования включены мультимедийная система с 15,6-дюймовым экраном, цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма, передние сиденья с электрорегулировками, вентиляцией и памятью настроек, панорамная крыша, аудиосистема Sony и контурная подсветка салона. Для российского рынка также предусмотрен зимний пакет с подогревом всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

© Tenet

Кроме того, специально для российских климатических условий автомобиль получил дополнительную антикоррозийную обработку: днище и скрытые полости покрывают воском, а кузов защищают антигравийными материалами.

Tenet A8 стал третьей моделью, выпуск которой освоили на предприятии «АГР» в Шушарах. Сейчас на этой площадке также производят автомобили брендов Jeland и Esteo. Сроки начала продаж и стоимость нового седана компания пока не объявила.

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