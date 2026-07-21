Госдума продлила «гаражную амнистию» еще на пять лет

Мера продлена до 1 сентября 2031 года.

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о продлении «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года. Без этого решения упрощенный порядок оформления гаражей и земельных участков под ними прекратил бы действовать уже осенью 2026 года.

«Гаражная амнистия» действует с сентября 2021 года и позволяет владельцам гаражей, построенных до 30 декабря 2004 года, зарегистрировать право собственности без обращения в суд. В первую очередь речь идет о гаражах, возведенных еще в советское время и не поставленных на кадастровый учет.

Чтобы оформить такой объект, достаточно обратиться в местную администрацию с документами, подтверждающими владение. Это могут быть технический паспорт, документы о предоставлении земельного участка, свидетельство о праве на наследство, квитанции об оплате коммунальных услуг и другие бумаги.

По словам председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, продление программы связано с тем, что в России по-прежнему остается большое количество незарегистрированных гаражей. Упрощенный механизм уже позволил тысячам владельцев оформить имущество, защитить его от возможного сноса и свободно распоряжаться им — продавать, дарить или передавать по наследству.

За время действия «гаражной амнистии» россияне зарегистрировали более 746 тысяч гаражей и земельных участков под ними. Лидером по числу оформленных объектов стала Ленинградская область (17,4 тысячи), за ней следуют Омская область (13 тысяч) и Подмосковье (9,9 тысячи).

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