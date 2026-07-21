Продажи Bentley и Rolls-Royce в России подскочили на 15%

Россияне стали чаще покупать автомобили класса люкс.

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Продажи роскошных автомобилей в России выросли на 15%. Об этом при подведении итогов первого полугодия 2026 года сообщил «Автостат».

За первые шесть месяцев текущего года россияне купили 369 автомобилей класса люкс. Это на 49 машин больше, чем в первой половине прошлого года.

Топ-5 самых востребованных люксовых марок в России в январе-июне 2026 года:

Rolls-Royce — 116 штук; Lamborghini — 102; Bentley — 101; Ferrari — 37; Aston Martin — 10.

Рейтинг самых продаваемых моделей возглавил Rolls-Royce Cullinan — 86 единиц. Второе место занял Lamborghini Urus (85 штук), за которым следуют Bentley Continental GT (53) и Bentley Bentayga (39). Замыкает пятерку лидеров Ferrari Purosangue (21 единица).

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