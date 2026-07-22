Западным автоконцернам могут заблокировать возврат заводов в России

Mercedes-Benz, Renault, Nissan и Ford не смогут воспользоваться право на возвращение своих активов в России.

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволит российским властям отказывать иностранным компаниям из «недружественных» стран в обратном выкупе ранее проданных активов. Новые правила в том числе могут затронуть автопроизводителей, сохранивших за собой такую возможность при уходе с российского рынка в 2022 году.

Согласно документу, окончательное решение об отказе будет принимать арбитражный суд. Основанием могут стать, например, публичная поддержка компанией санкций против России или продажа активов на нерыночных условиях.

На сегодняшний день право на обратный выкуп российских предприятий сохраняют сразу несколько крупных иностранных автоконцернов. В их числе — Ford, Renault, Nissan и Mercedes-Benz, которые при уходе из России предусмотрели соответствующие условия в соглашениях о продаже своих заводов.

После того как закон вступит в силу, сам факт наличия опциона на обратный выкуп больше не будет гарантировать возвращение предприятия прежнему владельцу. Таким образом, перспективы возможного возвращения иностранных автопроизводителей и восстановления контроля над бывшими российскими заводами будут зависеть не только от условий сделки, но и от решения суда.

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