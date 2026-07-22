218 сил и спортивная подвеска: Nissan «прокачала» электромобиль Leaf

Обычный семейный автомобиль впервые получил «заряженную» версию Nismo.

© Nissan

Японская компания Nissan превратила новый Leaf в «заряженный» автомобиль с приставкой Nismo. Электромобиль получил перенастроенную подвеску, спортивные шины Michelin, аэродинамический обвес и версию с креслами Recaro. Самая мощная модификация развивает 218 л.с., рассказали в представительстве концерна.

В основе новинки лежит Leaf третьего поколения, вышедший на японский рынок в январе 2026 года. К привычному для электромобиля набору характеристик добавился характер Nismo.

Главным объектом доработки стало шасси. Leaf Nismo получил собственные пружины и стабилизаторы, усиленные втулки и перенастроенные амортизаторы. В Nissan рассчитывают, что автомобиль будет быстрее реагировать на действия водителя и меньше крениться в поворотах.

Спортивный Leaf получил шины Michelin Pilot Sport 5 размерностью 235/45 R19 на легких 19-дюймовых дисках Enkei. Для электромобиля массой до 1,92 тонны инженерам пришлось искать баланс между сцеплением с дорогой, точностью управления и комфортом.

Силовую установку также адаптировали под спортивный характер модели. В режиме Nismo Mode электромобиль должен отзываться на нажатие педали акселератора более резко и линейно. Собственные настройки получили также режимы Standard и ECO.

Еще одна особенность — подрулевые лепестки управления рекуперацией с собственной калибровкой Nismo. В зависимости от выбранного уровня автомобиль может замедляться мягче или жестче, активнее возвращать энергию в батарею.

© Nissan

Внешность Leaf Nismo вполне соответствует его спортивному характеру. Автомобиль получил передний бампер с аэродинамическими дефлекторами, новые боковые накладки, переработанный задний бампер и увеличенный «утиный хвост». Такой пакет позволяет увеличить прижимную силу без роста аэродинамического сопротивления.

Не обошлось и без фирменных красных акцентов. Черные корпуса зеркал получили тонкую красную линию, а для кузова предусмотрен эксклюзивный тёмно-серый цвет под названием Stealth Grey.

В салоне — черная отделка, красные детали и фирменные элементы Nismo. Руль получил красную центральную метку, а сиденья — контрастную прострочку, перфорацию и логотипы подразделения.

Для топовой версии доступны спортивные кресла Recaro с электроприводом регулировки спинки. Они должны улучшить поддержку водителя во время активной езды, сохранив удобство в повседневной эксплуатации.

В Японии Leaf Nismo доступен в трех вариантах. Базовый B5 Nismo оснащается электромотором мощностью 130 кВт (177 л.с.) и крутящим моментом 345 Нм. Более мощные B7 Nismo и B7 Nismo Recaro развивают 160 кВт (218 л.с.) и 355 Нм.

Масса B7 Nismo достигает 1920 кг, а версия с креслами Recaro весит 1900 кг. Длина автомобиля составляет 4415 мм, ширина — 1810 мм, колесная база — 2690 мм, дорожный просвет — 135 мм.

Цены в Японии начинаются с 6,6 млн иен (около 3,19 млн рублей) за B5 Nismo. B7 Nismo стоит 6,9 млн иен (около 3,36 млн рублей), а топовый B7 Nismo Recaro — 7,2 млн иен (около 3,49 млн рублей).

Пока Nissan не раскрывает планы по продаже Leaf Nismo за пределами Японии.

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