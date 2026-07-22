Solaris — всё: сколько автомобилей осталось у российских дилеров

Дилеры марки распродают складские остатки.

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История российского автобренда Solaris близка к своему завершению. Выпуск машин под этой маркой был завершён ещё в прошлом году, и продажи постепенно сходят на нет.

Как рассказал генеральный директор Сергей Целиков, складские запасы дилеров Solaris составляют уже менее 10 тысяч единиц. В июне было реализовано 1738 автомобилей.

«Если ориентироваться на текущую нисходящую динамику, запасов должно хватить дилерам примерно до конца года», — написал эксперт в своём Телеграм-канале.

Бренд Solaris появился на российском рынке после перезапуска бывшего автозавода Hyundai и Kia в Санкт-Петербурге. В 2024-2025 годах предприятие выпускало четыре модели из машинокомплектов, оставшихся после ухода «корейцев» из России. Последние автомобили Solaris сошли с конвейера в декабре 2024 года. Всего было выпущено 70,2 тысячи машин.

В России больше не будут выпускать автомобили Solaris