Стало известно, насколько подорожал бензин в России за последнюю неделю
Подорожание автомобильного топлива замедлилось, но всё равно остаётся на высоком уровне.
Подорожание бензина на российских заправках измеряется в рублях уже пятую неделю подряд. О том, как именно изменилась стоимость автомобильного топлива, сообщил Росстат в своем еженедельном отчете.
Средняя стоимость литра бензина с 13 по 20 июля по стране выросла с 75,84 до 77,31 рубля — на 1,47 рубля. Это самое наименьшее подорожание за последние три недели после роста на 1,83 рубля неделей ранее и на 1,63 рубля две недели назад. Дизельное топливо выросло в цене на 2,33 рубля — с 91,21 до 93,54 рубля.
Динамика средних розничных цен на автомобильное топливо в России с 13 по 20 июля:
- АИ-92: +1,54 рубля, с 72,06 до 73,60 рубля;
- АИ-95: +1,43 рубля, с 78,04 до 79,47 рублей;
- АИ-98 и выше: +97 копеек, с 99,30 до 100,27 рубля;
- Дизельное топливо: +2,33 рубля, с 91,21 до 93,54 рубля.
Как менялась средняя розничная цена бензина в России с начала 2026 года:
- 13-20 июля: +1,47 рубля;
- 6–13 июля: +1,83 рубля;
- 29 июня – 6 июля: +1,63 рубля;
- 22–29 июня: +1,18 рубля;
- 15–22 июня: +2,09 рубля;
- 8–15 июня: +66 копеек;
- 1–8 июня: +62 копейки;
- 25 мая – 1 июня: +30 копеек;
- 18–25 мая: +23 копейки;
- 11–18 мая: +8 копеек;
- 4–11 мая: +4 копейки;
- 27 апреля — 4 мая: +8 копеек;
- 20–27 апреля: +5 копеек;
- 13–20 апреля: +14 копеек;
- 6–13 апреля: +6 копеек;
- 29 марта — 6 апреля: +12 копеек;
- 22–29 марта: +18 копеек;
- 15–22 марта: +24 копейки;
- 8–15 марта: +16 копеек;
- 1–8 марта: +9 копеек;
- 23 февраля — 1 марта: +4 копейки;
- 16–23 февраля: +17 копеек;
- 9–16 февраля: +6 копеек;
- 2–9 февраля: +14 копеек;
- 26 января — 2 февраля: +18 копеек;
- 19–26 января: без изменений (65,47 рубля);
- 12–19 января: +8 копеек;
- 1–12 января: средняя стоимость за литр — 65,39 рубля.