Стало известно, насколько подорожал бензин в России за последнюю неделю

Подорожание автомобильного топлива замедлилось, но всё равно остаётся на высоком уровне.

© Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Подорожание бензина на российских заправках измеряется в рублях уже пятую неделю подряд. О том, как именно изменилась стоимость автомобильного топлива, сообщил Росстат в своем еженедельном отчете.

Средняя стоимость литра бензина с 13 по 20 июля по стране выросла с 75,84 до 77,31 рубля — на 1,47 рубля. Это самое наименьшее подорожание за последние три недели после роста на 1,83 рубля неделей ранее и на 1,63 рубля две недели назад. Дизельное топливо выросло в цене на 2,33 рубля — с 91,21 до 93,54 рубля.

Динамика средних розничных цен на автомобильное топливо в России с 13 по 20 июля:

АИ-92: +1,54 рубля, с 72,06 до 73,60 рубля;

+1,54 рубля, с 72,06 до 73,60 рубля; АИ-95: +1,43 рубля, с 78,04 до 79,47 рублей;

+1,43 рубля, с 78,04 до 79,47 рублей; АИ-98 и выше: +97 копеек, с 99,30 до 100,27 рубля;

+97 копеек, с 99,30 до 100,27 рубля; Дизельное топливо: +2,33 рубля, с 91,21 до 93,54 рубля.

Как менялась средняя розничная цена бензина в России с начала 2026 года:

13-20 июля: +1,47 рубля;

6–13 июля: +1,83 рубля;

29 июня – 6 июля: +1,63 рубля;

22–29 июня: +1,18 рубля;

15–22 июня: +2,09 рубля;

8–15 июня: +66 копеек;

1–8 июня: +62 копейки;

25 мая – 1 июня: +30 копеек;

18–25 мая: +23 копейки;

11–18 мая: +8 копеек;

4–11 мая: +4 копейки;

27 апреля — 4 мая: +8 копеек;

20–27 апреля: +5 копеек;

13–20 апреля: +14 копеек;

6–13 апреля: +6 копеек;

29 марта — 6 апреля: +12 копеек;

22–29 марта: +18 копеек;

15–22 марта: +24 копейки;

8–15 марта: +16 копеек;

1–8 марта: +9 копеек;

23 февраля — 1 марта: +4 копейки;

16–23 февраля: +17 копеек;

9–16 февраля: +6 копеек;

2–9 февраля: +14 копеек;

26 января — 2 февраля: +18 копеек;

19–26 января: без изменений (65,47 рубля);

12–19 января: +8 копеек;

1–12 января: средняя стоимость за литр — 65,39 рубля.

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