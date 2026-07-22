Цены на бензин в России хотят ограничить: что это даст автовладельцам

В России может появиться инструмент для борьбы с резким подорожанием топлива.

© Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Россиян могут защитить от резкого роста цен на бензин и дизель. На рассмотрение в Госдуму РФ внесён законопроект, предлагающий наделить региональные власти полномочиями по ограничению стоимости топлива на АЗС.

Авторы инициативы отмечают, что дорожающее топливо влияет не только на расходы автомобилистов. Из-за роста цен на бензин и дизель растут затраты на логистику, что ведёт к удорожанию товаров и услуг.

«Моторное топливо и продукты нефтепереработки являются социально и экономически значимыми товарами, а их стоимость оказывает влияние не только на уровень инфляции, но и на развитие всей экономики в целом», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, разработанному депутатами от партии КПРФ.

Сейчас правительство может временно ограничивать цены на отдельные социально значимые продукты, но бензин и дизель в этот список не входят. Новый законопроект предлагает распространить такой механизм сдерживания стоимости и на топливо.

Если инициативу примут, правительство сможет устанавливать максимальную розничную цену на автомобильный бензин, дизельное топливо и авиационный керосин. Причём делать это можно будет максимум на 90 дней.

При этом постоянного контроля за ценами на АЗС не предполагается. Ограничения будут применяться только в исключительных случаях, когда потребуется стабилизировать ситуацию на рынке.

Таким образом, если законопроект примут, у правительства появится инструмент для сдерживания роста цен на топливо. Для автовладельцев это будет означать более адекватные и предсказуемые ценники на АЗС.

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