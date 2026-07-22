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Названы самые распространенные электромобили в России

Иван Беликов

Отечественный парк электрических машин превысил отметку в 90 тысяч.

Названы самые распространенные электромобили в России
© Aleksandr Kondratov/Shutterstock

Количество электромобилей в России продолжает расти. По состоянию на конец июня 2026 года парк легковых машин с полностью электрической силовой установкой достиг 92 376 автомобилей, следует из данных «Автостат-Инфо».

С начала года парк увеличился на 6 330 машин, или на 7,4%. Самым распространенным электромобилем в России остается Nissan Leaf.

Топ-10 самых распространенных электромобилей в России

  1. Nissan Leaf — 20 168 автомобилей;
  2. Zeekr 001 — 9 789;
  3. Москвич 3e — 3 483;
  4. Tesla Model 3 — 3 343;
  5. Evolute i-Pro — 3 312;
  6. Evolute i-Joy — 2 698;
  7. Volkswagen ID.4 — 2 509;
  8. Tesla Model Y — 2 437;
  9. Hyundai Kona — 2 220;
  10. Zeekr X — 2 191.

Среди марок лидером российского парка электромобилей является Nissan — 20 760 машин. На втором месте находится Zeekr с 14 791 автомобилем, а третью строчку занимает Tesla — 8 203 машины. В топ-5 также вошли Evolute (6 843) и Volkswagen (5 021).

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