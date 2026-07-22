Путин охарактеризовал ситуацию с топливом в России

Российский лидер прокомментировал трудности, возникшие на внутреннем топливном рынке.

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Президент России Владимир Путин назвал нынешние проблемы с автомобильным топливом в стране временными. Свою позицию по этому вопросу глава государства высказал на совещании по экономическим вопросам.

В последние несколько недель на заправках в регионах наблюдается нехватка топлива и образуются очереди. На большинстве АЗС введены ограничения на отпуск бензина и дизеля.

«Хочу подчеркнуть, трудности на топливном рынке носят, безусловно, временный характер», – сказал Путин на заседании в Кремле в среду, 22 июля.

Для стабилизации ситуации власти ограничили экспорт бензина и дизеля и наращивают поставки топлива на внутренний рынок за счет импорта. Для увеличения объёмов производства были перенесены плановые ремонты на нефтеперерабатывающих предприятиях.Также был снижен норматив биржевых продаж бензина и приняты меры для сокращения участия перекупщиков в торгах.

Накануне первый вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация с топливом постепенно уже нормализуется. Во многих регионах снимаются ограничения, растет число работающих заправок и уменьшаются очереди.

В правительстве заявили о снижении очередей на заправках