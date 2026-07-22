Range Rover готовит электрический GT: раскрыты первые подробности

Автомобиль должен объединить динамику гран-турера с проходимостью внедорожника.

© Land Rover

Британский автопроизводитель Range Rover расширяет семейство своих автомобилей новой моделью — гран-турером GT. Новинка не просто станет первой «электричкой» в линейке, но и предложит необычное для бренда сочетание.

По задумке разработчиков, Range Rover GT станет альтернативой традиционным гран-турерам, объединив динамику при езде по асфальту с возможностями внедорожника, присущими автомобилям марки. Изначально модель будет доступна только с электрической силовой установкой, а в дальнейшем в линейке появится и гибридная версия.

«Range Rover GT объединит динамику гран-турера, комфорт на дальних маршрутах и возможности, которыми не обладает ни один обычный автомобиль этого класса», — подчеркнул Мартин Лимперт, управляющий директор Range Rover.

Пока технические характеристики электромобиля — мощность силовой установки, емкость батареи и запас хода — компания держит в секрете. Зато Range Rover показал интерьер машины.

© Land Rover

Салон выполнен в минималистичном стиле, без лишних деталей. Перед водителем установлен отдельный дисплей, а функции информационно-развлекательной системы сосредоточены на едином центральном экране. Еще одна необычная деталь — скрытый воздуховод, проходящий через всю ширину передней панели. Динамики аудиосистемы спрятаны в текстильной отделке передней панели.

Range Rover обещает раскрыть больше подробностей о GT позднее в 2026 году. Тогда же должны стать известны характеристики силовой установки, запас хода и другие ключевые параметры электрического гран-турера.

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