Jeland J6 получил полный привод и новый двигатель

Новая модификация заметно отличается от уже знакомой переднеприводной версии.

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Российский бренд Jeland расширил линейку кроссовера J6 модификацией с полным приводом. Причём версия AWD отличается от переднеприводного автомобиля не только трансмиссией, но и двигателем, настройками шасси и оснащением.

Если моноприводный Jeland J6 предлагается с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой, то J6 AWD получил двигатель объемом 1,6 литра. Он развивает 150 л.с. и 275 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями мокрого типа.

Главное отличие новой версии — полный привод. Задняя ось подключается с помощью электромагнитной многодисковой муфты, которая автоматически передает тягу назад при снижении сцепления передних колес с дорогой. Водитель также сможет выбирать один из шести режимов движения: Eco, Normal, Sport, Snow, Mud и Offroad.

Систему полного привода дополняет электронная имитация блокировки заднего дифференциала. Она должна помочь снизить пробуксовку колес и улучшить сцепление с дорогой при движении по снегу, грязи и другим сложным участкам.

На старте Jeland J6 AWD будет доступен только в комплектации «Престиж». Это топовая версия кроссовера, которая уже знакома покупателям переднеприводного J6. Однако полноприводная модификация получила несколько отличий.

В частности, для неё разработали новые легкосплавные колесные диски. В салоне появилась цифровая приборная панель диагональю 8,88 дюйма, а мультимедийная система получила более производительный восьмиядерный процессор.

В остальном оснащение J6 AWD во многом соответствует топовой переднеприводной версии. В список оборудования входят панорамная крыша площадью 1,45 кв. м, многослойные передние стекла, интерьерная подсветка, обогрев всех сидений и вентиляция передних кресел. Также предусмотрены аудиосистема с восемью динамиками и беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт.

За помощь водителю отвечают электронные ассистенты и система кругового обзора 540° с функцией «прозрачное шасси». Кроме того, для кроссовера предусмотрена возможность установки тягово-сцепного устройства для буксировки прицепа.

Как и переднеприводная версия, Jeland J6 AWD подготовлен к эксплуатации в российских условиях. Кузов автомобиля оцинкован, скрытые полости дополнительно защищены антикоррозийными материалами. Зимний пакет включает обогрев сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок омывателя.

Производство Jeland J6 организовано на заводе холдинга «АГР» в Санкт-Петербурге. Переднеприводный Jeland J6 предлагается в трех комплектациях — «Актив», «Комфорт» и «Престиж». Его стоимость начинается от 2,29 млн рублей, а топовая версия оценивается в 2,64 млн рублей.

Цена Jeland J6 AWD пока не объявлена. Сроки начала продаж полноприводной версии также станут известны позднее.

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