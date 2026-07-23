Почти 400 тысяч за полгода: российский автопром набирает обороты

Отечественное производство автомобилей восстанавливается после ухода западных брендов.

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Российские автозаводы нарастили производство легковых автомобилей в первой половине 2026 года. За шесть месяцев предприятия выпустили 378 тысяч машин, об этом свидетельствуют данные Росстата.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года выпуск легковушек в России вырос на 16%. В январе-июне прошлого года с конвейеров отечественных заводов сошло 326 тысяч авто.

Таким образом, российский автопром продолжает восстанавливать объемы производства после снижения показателей в предыдущие годы, связанного с уходом западных автопроизводителей из России. Рост выпуска происходит на фоне расширения модельных рядов отечественных брендов и увеличения объемов сборки китайских автомобилей на российских предприятиях.

Так, в первой половине текущего года на заводах в Санкт-Петербурге стартовало производство автомобилей новых брендов Jeland и Esteo, завод «Москвич» начал сборку новых моделей одноименной марки и электромобилей UMO. А на Горьковском автозаводе (ГАЗ) в Нижнем Новгороде впервые с 2011 года начали выпускать автомобили Volga.

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