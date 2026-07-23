Тюнеры превратили Lamborghini Huracan в экстремальный внедорожник

Суперкар теперь готов к покорению бездорожья.

© Rezvani

Американская тюнинговая компания Rezvani, специализирующаяся на переработке уже существующих автомобилей, представила необычный проект на базе Lamborghini Huracan. Суперкар получил увеличенный дорожный просвет, серьёзно переработанную подвеску, 800-сильный двигатель.

В основе проекта под названием Rezvani Dune лежит Huracan с 5,2-литровым атмосферным V10. Однако стандартный мотор подвергли доработке совместно со специалистами VF Engineering и оснастили механическим компрессором. В результате заявленная мощность достигла 800 л. с. — это примерно на четверть больше, чем у заводского Lamborghini Huracan Sterrato.

© Rezvani

При этом Dune заметно отличается от обычного Huracan не только мощностью. Подвеску автомобиля подняли примерно на 114 мм, а благодаря крупным внедорожным шинам общая высота кузова увеличилась примерно на 150 мм. Дорожный просвет составляет около 280 мм.

Под стать новому характеру суперкара была доработана и ходовая часть. Rezvani Dune получил длинноходные амортизаторы, защиту днища и дополнительную светотехнику. Одной из самых необычных деталей стал установленный на крыше шноркель — решение, которое более привычно для внедорожников, чем для итальянских суперкаров.

© Rezvani

Кузов Dune изготовлен из углепластика и получил полностью переработанный дизайн с расширенными колёсными арками и агрессивным аэродинамическим обвесом. При этом в Rezvani явно рассчитывают не только на эффектный внешний вид: автомобиль позиционируется как машина, способная преодолевать песчаные дюны и любое другое бездорожье.

По концепции Dune напоминает Lamborghini Huracán Sterrato, который был заводской попыткой превратить суперкар в автомобиль для езды вне асфальта. Однако Rezvani пошла значительно дальше, увеличив клиренс и мощность, а также добавив более серьёзную подготовку для бездорожья.

© Rezvani

Производство Rezvani Dune будет крайне ограниченным — компания собирается выпустить всего семь автомобилей. Стоимость новинки пока не объявлена, но с учётом эксклюзивности проекта и серьёзных доработок она наверняка окажется значительно выше цены обычного Huracan.

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