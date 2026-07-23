ОСАГО начнут проверять по камерам

Запуск автоматической проверки полисов обязательного автострахования всё ближе.

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Для российских водителей готовят новый способ проверки ОСАГО. Уже в скором времени дорожные камеры смогут автоматически определять, есть ли у автомобиля действующий полис, — технически необходимая для этого интеграция между МВД и Национальной страховой информационной системой (НСИС) уже практически готова.

Как сообщил глава НСИС Николай Галушин, сейчас ведомства уже обмениваются сведениями из своих баз данных. Следующим этапом станет подключение автоматической проверки ОСАГО.

«Сейчас идет информационный обмен по проверке информации по транспортному средству, по документам, удостоверяющим личность, и водительскому удостоверению. И всё готово к интеграции для проверки [наличия] ОСАГО по камерам», — приводит слова Галушина информагентство ТАСС.

Предполагается, что система будет работать следующим образом: камера фиксирует нарушение ПДД, после чего по номеру автомобиля проверяется наличие действующего ОСАГО. Нарушитель получит уведомление в личном кабинете на «Госуслугах» вместе с постановлением о штрафе.

Если отсутствие полиса будет зафиксировано несколько раз в течение одних суток, водителю выпишут только один штраф — повторно наказывать за то же нарушение в этот день не будут.

О том, в какие именно сроки состоится запуск проверки ОСАГО по камерам, пока не уточняется.

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