В Москве установлен рекорд стоимости машиноместа

В новом элитном жилом комплексе у Патриарших прудов выставлено на продажу машиноместо за 45,6 млн рублей, что стало историческим максимумом для рынка московских новостроек.

© Sminex

В Москве выставили на продажу машиноместо по цене, сопоставимой со стоимостью нескольких квартир в регионах. Парковочное пространство площадью 23,1 кв. м в строящемся элитном жилом комплексе в районе Патриарших прудов оценили почти в 46 млн рублей.

Как пишет агентство городских новостей «Москва», средняя стоимость парковочных пространств в этом проекте на Патриарших прудах составляет 29,3 млн рублей, причём на начальном этапе строительства. Машиноместа представлены в ценовом диапазоне от 22,3 млн рублей за 15,4 кв. м до 45,6 млн рублей за 23,1 кв. м, что является рекордным показателем за всю историю рынка парковочных мест в новостройках столицы.

Паркинг отделан дорогими натуральными материалами, а выезд организован непосредственно в Большой Палашевский переулок, откуда открывается прямой путь к Тверской улице и Бульварному кольцу.

При этом такой высокий ценник за парковочное место — скорее исключение из правил. Среднее машиноместо на первичном рынке Москвы сейчас стоит 3,8 млн рублей. Самые доступные варианты можно найти примерно за 468 тысяч рублей. То есть разница между самым дешевым и самым дорогим предложением на рынке — почти 100-кратная.

Москвичам рассказали о резком подорожании машино-мест в новостройках