Лимит цен на бензин, отмена утильсбора и прайс новой «Нивы» — главное за неделю

Президент России Владимир Путин дал оценку ситуации с топливом в стране, модернизированная Lada Niva Legend встала на конвейер завода в Тольятти, в Москве нашли рекордно дорогое машино-место, а в законе о локализации такси обнаружился неожиданный нюанс — эти и другие события в подборке главных новостей за прошедшую неделю.

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Путин охарактеризовал ситуацию с топливом в России

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в среду, 22 июля, назвал проблемы с автомобильным топливом в стране временными. В подтверждение слов главы государства первый вице-премьер Александр Новак заявил, что во многих регионах уже снимаются ограничения на продажу бензина, всё больше заправок возобновляют работу и уменьшаются очереди. Принятые властями меры работают, заключили в Кремле.

АвтоВАЗ назвал сроки возвращения автомата на Lada Granta

Lada Granta, которая почти два года выпускалась без автоматической трансмиссии, готовится вернуться к двухпедальной версии. АвтоВАЗ уже обозначил сроки появления такой модификации, а сама коробка, судя по всему, будет отличаться от прежнего агрегата от Jatco. Какую трансмиссию получит самая доступная модель Lada и с каким мотором она будет сочетаться — рассказываем в материале.

Минтранс РФ раскрыл неожиданный нюанс нового закона о такси

Закон о локализации такси получил важное уточнение, которое изменит ситуацию для тысяч водителей. Минтранс сообщил, что ранее допущенные к работе автомобили не придётся срочно менять на локализованные модели при повторном включении в реестр. Все детали разъяснений ведомства и последствия для таксопарков — в нашей новости.

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Mercedes-Benz угрожает закрытием заводов в Германии и уходом за рубеж

Немецкий автопром находится в кризисе. Mercedes-Benz в связи с этим допустил серьёзную перестройку производства и перенос части мощностей за пределы Германии. При этом компания уже усиливает позиции зарубежных заводов, включая площадку в Венгрии. Подробности о будущем предприятий Mercedes-Benz и причинах такого решения — в нашей заметке.

Названы самые популярные авто с пробегом в России

Несмотря на все изменения на автомобильном рынке, россияне продолжают активно покупать машины с пробегом. Рейтинг самых популярных моделей показал, что покупатели по-прежнему выбирают доступные и хорошо знакомые автомобили, среди которых есть как Lada, так и иномарки. Полный список лидеров вторичного рынка — по ссылке.

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В Москве установлен рекорд стоимости машино-места

Столичный рынок недвижимости установил новый рекорд: стоимость одного машино-места приблизилась к 46 миллионам рублей. Парковочное пространство в новом элитном жилом комплексе стало самым дорогим предложением в истории рынка новостроек Москвы. О том, где находится самая дорогая парковка, рассказали тут.

На экс-заводе GM в Петербурге начали выпуск седана Tenet A8

Российский автопром продолжает осваивать бывшие площадки иностранных производителей. На заводе в петербургских Шушарах, который ранее принадлежал General Motors, стартовал выпуск нового седана Tenet A8. Чем примечательна новая модель, какие двигатели и оснащение она получит — рассказываем в материале.

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Цены на бензин в России хотят ограничить: что это даст автовладельцам

Рост цен на бензин заставляет власти искать новые способы стабилизации топливного рынка. Госдума рассмотрит законопроект о временном ограничении стоимости топлива на заправках. Что даст такая мера и какие последствия она может иметь для АЗС и водителей? Оцениваем инициативу.

Проверка ОСАГО по камерам: система готова к запуску

Камеры на российских дорогах в скором времени получат новую функцию — они смогут выявлять автомобили без полиса ОСАГО и штрафовать их владельцев в автоматическом режиме. Система проверки уже подготовлена технически, а страховщики и ГИБДД завершают необходимый обмен данными. Как именно будет работать новая система, вы можете узнать по ссылке.

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Стала известна примерная цена обновлённой «Нивы»

Обновлённая классическая «Нива» готовится к выходу в продажу. АвтоВАЗ уже начал серийный выпуск внедорожника с новым мотором и рядом внешних и технических доработок. Уже примерно известно, сколько будет стоить модернизированная Lada Niva Legend.

Владельцев новых российских авто могут освободить от оплаты парковки

Для покупателей новых отечественных машин может появиться необычный бонус — год бесплатной парковки в городе. Инициативу уже поддержали в Минпромторге, но до окончательного решения ещё далеко: свои позиции должны высказать сразу несколько ведомств. Какие автомобили могут попасть под действие льготы и при каких условиях её предложили ввести — все подробности по ссылке.

Россияне бросились скупать электромобили и гибриды на фоне дефицита бензина

Проблемы с топливом в России заметно изменили интерес покупателей на автомобильном рынке. На фоне дефицита бензина продажи электромобилей и подключаемых гибридов резко выросли: за последние недели спрос на такие машины увеличился на 83%. Какие модели оказались самыми востребованными? Все подробности — в заметке.

© Пелагия Тихонова/РИА Новости

В России хотят отменить утильсбор на автомобили

Утилизационный сбор на автомобили могут пересмотреть. В Госдуме предложили отменить этот платёж до 2030 года, рассчитывая сделать машины доступнее для покупателей и снизить давление на авторынок. Как эта инициатива может повлиять на цены, разбираемся в нашем материале.

© Пресс-служба Государственной Думы РФ

Также на прошедшей неделе мы рассказали о рекордном ввозе китайских авто в Россию, стабильном положении российского авторынка в европейском рейтинге, неплохом росте отечественного автопрома, продлении гаражной амнистии и уникальном краш-тесте Lada Azimut.