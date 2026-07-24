ГИБДД проведёт тотальные проверки водителей в выходные 25-26 июля

Госавтоинспекция усилит контроль на дорогах в последние выходные июля.

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В предстоящие выходные, 25-26 июля 2026 года, Госавтоинспекция по всей России усилят контроль на дорогах. Повышенное внимание сотрудники ДПС уделят поиску нетрезвых водителей. В отдельных городах и областях масштабные проверки стартовали уже в пятницу, следует из сообщений региональных подразделений ГИБДД.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» пройдёт в следующих регионах: Нижегородская, Тверская, Тульская, Воронежская, Липецкая, Мурманская, Свердловская, Новосибирская, Кемеровская, Иркутская, Амурская, Вологодская, Челябинская области, Республики Башкортостан и Крым, Алтайский край, Чукотский автономный округ.

Тотальные проверки водителей проходят по следующему принципу: инспекторы ДПС останавливают все подряд автомобили и определяют состояние водителя по таким признакам, как запах алкоголя, несвязная речь, покраснение лица, дрожание рук, нарушение координации движений, расширенные зрачки. Автомобилисты в адекватном состоянии после проверки могут продолжить движение, а подозрительных сотрудников ГИБДД просят «дыхнуть» в алкотестер и отправляют на медосвидетельствование. В отдельных патрулях имеются передвижные медлаборатории для проведения проверки на месте и эвакуаторы для перемещения задержанного автомобиля на штрафстоянку.

«Уважаемые водители, Госавтоинспекция призывает не садиться за руль в состоянии опьянения. Это не только ставит под угрозу вашу жизнь, но и жизни других участников дорожного движения. Воспользуйтесь общественным транспортом или услугами такси», — обратилась ГИБДД к автомобилистам в преддверии выходных.

Наказание за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — одно из самых строгих в КоАП РФ. Нетрезвому водителю грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и денежный штраф от 50 000 до 75 000 рублей (согласно поправкам в КоАП РФ, вступившим в силу с 1 июля 2025 года). Повторное нарушение в течение 12 месяцев с момента возвращения прав может привести к тюремному сроку до двух лет, штрафу в 300 000 рублей и конфискации автомобиля.

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