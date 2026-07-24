Ситидрайв начал самостоятельно заправлять автомобили перед арендой

Заправка каршеринговых автомобилей осуществляется в режиме 24/7.

© Ситидрайв

Компания Ситидрайв сообщила о запуске новой схемы обслуживания своих автомобилей: теперь заправкой машин занимаются сотрудники сервиса. Пополнение запаса топлива в баке проводится в любое время суток.

© Ситидрайв

В компании считают, что такая система позволяет сократить время простоя и увеличить количество машин, доступных для аренды. А пользователям не придется самостоятельно искать АЗС и заправлять машины по ходу поездки, что особенно важно в текущей ситуации.

«Мы получили большой опыт, настроили процессы и готовы к новым вызовам, чтобы вы могли всегда просто сесть за руль и поехать», — сообщили в представительстве Ситидрайва.

Водители, которые самостоятельно заправляют автомобили сервиса, также могут получить бонусы. При заправке от 20 литров по чеку Ситидрайв начисляет 1000 баллов на баланс и 100 бонусов «Спасибо». Их можно использовать для оплаты до 99% стоимости поездки.

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