Автомобили новой марки Esteo включены в программу господдержки

Министерство промышленности и торговли России добавило в список три модели Esteo.

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Новый российский автобренд Esteo объявил о включении сразу трёх своих моделей в программу государственной поддержки. Теперь приобрести эти автомобили можно со скидкой 925 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе компании.

Под госпрограмму попадают гибридные модели, выпускаемые на автозаводе в Шушарах под Санкт-Петербургом, который ранее принадлежал General Motors:

Esteo Exlantix ET — полноразмерный гибридный внедорожник с запасом хода до 1180 км и разгоном до 100 км/ч за 4,8 секунды.

— полноразмерный гибридный внедорожник с запасом хода до 1180 км и разгоном до 100 км/ч за 4,8 секунды. Esteo Exlantix ET8 — шестиместный внедорожник F-класса с последовательной гибридной силовой установкой, запасом хода до 1100 км и разгоном до 100 км/ч за 5,4 секунды.

— шестиместный внедорожник F-класса с последовательной гибридной силовой установкой, запасом хода до 1100 км и разгоном до 100 км/ч за 5,4 секунды. Esteo V27 — внедорожник с последовательной гибридной силовой установкой, полным приводом, восемью режимами движения и совокупным запасом хода не менее 800 км.

Госпрограмма поддержки распространяется на электромобили и гибриды отечественной сборки при их покупке в кредит и доступна широкому кругу покупателей без дополнительных условий.

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