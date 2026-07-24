Новый кроссовер Tenet Plus L6 получил две комплектации

Раскрыто оснащение флагманской модели Tenet Plus.

© Tenet Plus

Российский автобренд Tenet Plus раскрыл комплектации нового среднеразмерного кроссовера L6. На старте продаж модель будет доступна в версиях «Элегант» и «Ультра».

Обе модификации получат передний привод, 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями. В дальнейшем модельный ряд планируют дополнить полноприводной версией с 150-сильным мотором 1,5.

Уже в базовой комплектации «Элегант» предусмотрен расширенный зимний пакет с дистанционным запуском двигателя и обогревом сидений первого и второго рядов, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. В салоне установлены цифровая приборная панель с 8,8-дюймовым экраном и мультимедийная система с вертикальным 13,2-дюймовым дисплеем. Поддерживается беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, а для смартфонов предусмотрена зарядка мощностью 50 Вт.

© Tenet Plus

За безопасность отвечают семь подушек, включая боковые подушки и оконные шторки. В список электронных помощников входят круиз-контроль, задние датчики парковки, система помощи при трогании на подъеме, круговой обзор с углом 540°, контроль слепых зон и ассистенты при смене полосы и движении задним ходом. Водителю доступны три режима движения — «Комфорт», «Эко» и «Спорт».

Версия «Ультра» отличается расширенным оснащением. В список входят панорамная крыша со сдвижным люком, электропривод двери багажника и аудиосистема SONY с восемью динамиками. Передние сиденья получили функцию вентиляции, а водительское кресло — электрическую регулировку поясничной опоры.

Внешне более дорогую версию можно отличить по 19-дюймовым легкосплавным колесным дискам, наружным зеркалам с электроприводом складывания и встроенной подсветкой, а также декоративной отделке оконных рам и дверей.

Кроме того, «Ультра» получила расширенный набор систем активной безопасности. В него входят адаптивный круиз-контроль с функцией помощи при движении по полосе, автоматическое экстренное торможение с распознаванием автомобилей, пешеходов и велосипедистов, а также ассистент движения в пробках. Также предусмотрены системы предотвращения выезда из полосы и экстренного удержания в ней, предупреждения об опасности при открытии дверей и интеллектуального управления дальним светом.

Цены на Tenet Plus L6 и точную дату начала продаж компания объявит позднее.

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