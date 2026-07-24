АвтоВАЗ назвал сроки возвращения «автомата» на Lada Granta

Lada Granta с автоматической коробкой передач не выпускается уже почти два года.

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Российский концерн АвтоВАЗ подтвердил возвращение автоматической коробки передач на Lada Granta. Двухпедальная «Гранта» появится в линейке уже в 2027 году.

О планах по выпуску своей самой доступной модели с «автоматом» концерн объявил в анонсе грядущей модернизации предприятия в Тольятти, запланированной на корпоративный отпуск с 27 июля по 16 августа.

«Отдельный объём работ ориентирован на подготовку к выпуску Lada Granta, оснащённой автоматической трансмиссией, в 2027 году», — сообщили на АвтоВАЗе.

Сейчас «Гранта» оборудуется 5-ступенчатой «механикой». Коробка-автомат была убрана из технического оснащения в конце 2024 года из-за прекращения сотрудничества АвтоВАЗа с японским поставщиком Jatco.

Ожидается, что Lada Granta получит вариатор, причём только в одной конфигурации. Стыковаться с этой коробкой будет 90-сильный мотор. Более мощный двигатель объёмом 1,6 литра с отдачей 106 л. с., по-прежнему будет работать исключительно в связке с механической КПП.

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