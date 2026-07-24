Сбер и Volga запустили программу автокредитования со сроком до 10 лет

Сбер вошел в число партнёров нового финансового инструмента для покупателей — «Volga Финанс».

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Крупнейший российский банк Сбер стал партнером программы автокредитования «Volga Финанс», которую запустил возрождённый автобренд Volga. Покупателям автомобилей этой марки доступны специальные условия кредитования, сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

Клиенты Сбера смогут оформить автокредит на срок до 10 лет. Для зарплатных клиентов банка предусмотрено упрощенное рассмотрение заявки — без необходимости подтверждать доход.

В компании отмечают, что программа «Volga Финанс», также включающая предложения других банков-партнёров марки Volga, призвана сделать покупку автомобиля доступнее. Среди ее преимуществ — широкий выбор кредитных продуктов, прозрачные условия сделки и удобное оформление заявки.

Одновременно Volga представила программу «Volga Страхование», в которую вошли несколько вариантов каско с ремонтом у официальных дилеров и использованием оригинальных запчастей.

Кроме того, производитель обновил программу трейд-ин для флагманского кроссовера Volga K50. Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин составит 250 000 рублей.

Если вы задумались о покупке «Волги», то можете оценить финансовую нагрузку с помощью калькулятора автокредита. Он поможет рассчитать примерный ежемесячный платёж, исходя из стоимости выбранной модели и срока кредитования.

Сбер и Volga объявили о начале сотрудничества