Владельцев новых автомобилей могут освободить от оплаты парковки
Идея нашла поддержку в правительстве.
Покупателей новых отечественных автомобилей хотят освободить от платы за городские парковки. Возможность введения такой льготы с первого дня регистрации машины уже поддержали в Минпромторге РФ.
Как передаёт новостное агентство «Прайм», с подобной инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди». Они предлагают разрешить владельцам новых российских легковушек бесплатно пользоваться городскими парковками в течение 12 месяцев после постановки автомобиля на учёт.
В Минпромторге считают предложение целесообразным и готовы предоставить перечень моделей, которые могут получить такую привилегию. Однако окончательное решение пока не принято: ведомство запросило мнение Минфина, Минцифры, Минтранса и МВД.
Пока речь идёт только об инициативе, и решение ещё не утверждено. Если её поддержат другие ведомства, и власти утвердят новые правила, владельцы новых отечественных автомобилей смогут целый год парковаться бесплатно на платных стоянках.
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