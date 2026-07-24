Владельцев новых автомобилей могут освободить от оплаты парковки

Идея нашла поддержку в правительстве.

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Покупателей новых отечественных автомобилей хотят освободить от платы за городские парковки. Возможность введения такой льготы с первого дня регистрации машины уже поддержали в Минпромторге РФ.

Как передаёт новостное агентство «Прайм», с подобной инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди». Они предлагают разрешить владельцам новых российских легковушек бесплатно пользоваться городскими парковками в течение 12 месяцев после постановки автомобиля на учёт.

В Минпромторге считают предложение целесообразным и готовы предоставить перечень моделей, которые могут получить такую привилегию. Однако окончательное решение пока не принято: ведомство запросило мнение Минфина, Минцифры, Минтранса и МВД.

Пока речь идёт только об инициативе, и решение ещё не утверждено. Если её поддержат другие ведомства, и власти утвердят новые правила, владельцы новых отечественных автомобилей смогут целый год парковаться бесплатно на платных стоянках.

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