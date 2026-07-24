Производство автомобильных шин в России стагнирует

За последние четыре года выпуск шин, покрышек и резиновых камер сократился на 36%.

© Виталий Невар/РИА Новости

Российские шинные заводы за год сократили объем производства на 10%. Такие данные Росстат приводит по итогам первого полугодия 2026 года.

За первые шесть месяцев предприятия выпустили 19,7 млн шин, покрышек и резиновых камер. Это на 10,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда объем производства составил около 22 млн единиц.

По сравнению с показателями двухлетней давности снижение оказалось еще более заметным — выпуск сократился примерно на 21%. При этом даже 2022 году, после ухода с российского рынка ряда зарубежных производителей, отечественные предприятия выпустили около 30 млн шин.

Таким образом, производство шин в России продолжает оставаться ниже уровней предыдущих лет. При этом приведенная статистика Росстата учитывает не только автомобильные шины, но и покрышки и резиновые камеры, поэтому отдельно оценить динамику выпуска шин для легковых автомобилей по этим данным нельзя.

Падение российской шинной промышленности в последние годы во многом объясняется активной экспансией китайских производителей на рынок. Их доля в импорте выросла с 38% до 70%.

В России хотят ввести заградительные пошлины на китайские шины