Changan начал собирать новый кроссовер в России

За счёт сборки в России автомобиль стал дешевле.

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На калининградском заводе «Автотор» стартовала сборка полноприводного кроссовера Changan CS75 Plus AWD. Организация производства в России позволила пересмотреть стоимость модели, и теперь она предлагается по более доступной цене, рассказали в российском офисе компании.

Changan CS75 Plus AWD — крупный семейный кроссовер длиной 4770 мм с колёсной базой 2800 мм. Автомобиль оснащён автоматически подключаемым полным приводом, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и 2,0-литровым турбомотором мощностью 235 л. с. Официально на российском рынке эта модель дебютировала в конце 2025 года и до сих пор поставлялась напрямую из Китая.

«Российский рынок остаётся одним из приоритетных направлений в глобальной стратегии Changan. Компания последовательно расширяет здесь модельный ряд, и развитие локального производства стало закономерным продолжением этой работы. Локальная сборка даёт бренду возможность оперативнее реагировать на запросы российских клиентов, точнее адаптировать комплектации под российские дороги и климат, а также формировать более выгодные цены на автомобили», — прокомментировали в Changan расширение локализации.

Вместе с запуском локального производства Changan как раз пересмотрел стоимость модели. Рекомендованная розничная цена CS75 Plus AWD снизилась на 90 тысяч рублей. Стоимость кроссовера теперь начинается от 3 519 900 рублей.

На производственной площадке «Автотор» уже выпускается ряд моделей Changan, среди которых Uni-V, Uni-S, Uni-T, CS35 Max, а также Deepal S07 и Deepal G318.

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