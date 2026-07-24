Китайский авто проехал почти 300 000 километров: вот что с ним стало

Двум автомобилям Hongqi H5 из Поднебесной устроили «тест на выносливость».

© Hongqi

Что происходит с премиальным китайским автомобилем после нескольких лет ежедневной работы в такси или корпоративном автопарке? Ответ на этот вопрос решили наглядно продемонстрировать в Hongqi. В Москве состоялся пресс-показ двух автомобилей марки, которые прошли серьёзную проверку российскими дорогами и интенсивной эксплуатацией.

Журналистам и техническим эксперта показали седан H5 с пробегом 270 тысяч км и кроссовер HS5, проехавший 150 тысяч км. Оба автомобиля использовались в корпоративных автопарках и сервисах пассажирских перевозок, а теперь их состояние оценили специалисты.

Основное внимание во время пресс-показа уделили тому, как автомобили сохранили свой вид после интенсивной эксплуатации. Эксперты проверили кузов, скрытые полости и основные технические узлы, а также провели диагностику машин в ремонтной зоне. По оценке представителей бренда, несмотря на внушительный пробег, двигатели и другие ключевые агрегаты сохранили работоспособность и не продемонстрировали критического износа.

© Hongqi

Отдельно специалисты осмотрели кузова автомобилей. Даже после нескольких лет эксплуатации в российских условиях на машинах не обнаружили заметных следов коррозии. Хорошо сохранились и элементы салона: эксперты не зафиксировали серьёзных люфтов и посторонних шумов, которые могли бы свидетельствовать о существенном износе.

«Для премиального бренда критически важно не просто декларировать качество, но и подтверждать его жёсткой практикой. Почти 300 000 километров в режиме коммерческого транспорта — это лучший краш-тест на выносливость. Результаты осмотра доказывают, что автомобили Hongqi созданы с колоссальным запасом прочности», — прокомментировал Иван Савельев, исполнительный директор Hongqi в России.

Также на пресс-показе рассказали о расходах на содержание автомобилей Hongqi. В среднем техническое обслуживание обходится примерно в 5,43 рубля на километр пробега, а плановое ТО — всего в 1,69 рубля на километр. При этом, как утверждают в компании, даже после пробега в 250–300 тыс. км автомобили сохраняют достойный внешний вид и остаются востребованными на вторичном рынке.

© Hongqi

В России седан Hongqi H5 оснащается 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 218 л. с. и 8-ступенчатым автоматом. Кроссовер HS5 получил 245-сильный турбомотор того же объёма, полный привод и пять режимов движения. Стоимость H5 начинается от 4,28 млн рублей, а HS5 — от 3,99 млн рублей.

Впрочем, при оформлении автокредита можно получить дополнительную выгоду, а размер своего ежемесячного платежа рассчитать при помощи калькулятора кредита даже сейчас.

Обзор и тест-драйв Hongqi HS5 — свыше 700 км по зимним дорогам и честный отзыв об эксплуатации