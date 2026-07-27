В России резко снизились цены на премиум-кроссоверы Exeed RX

Скидки на премиальный купе-кроссовер Exeed RX в России составляют от 961 000 до 1 001 000 рублей. Об этом пишет издание «Автоновости дня».

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Компания Exeed снизила цены на автомобили 2025 года выпуска в комплектациях Premium и Flagship с 8-ступенчатым «автоматом». Ранее при покупке автомобилей в этих комплектациях продавцы предоставляли «субсидия от производителя» в размере 250 000 рублей, сейчас установлены прямые скидки.

При этом, выгода может быть еще больше, если оформить автокредит. А размер ежемесячного платежа можно рассчитать уже сейчас при помощи калькулятора автокредита.

Таким образом, с максимальным дисконтом в 1 001 000 рублей версия Premium обойдется покупателям в 4,2 млн рублей. А Flagship со скидкой в 961 тыс. рублей можно купить за 4,5 млн рублей.

«Обе комплектации, на которые распространили прямые скидки, оснащены 2,0-литровым 249-сильным турбированным двигателем», - отмечает издание.

Ранее сообщалось, что бренд Exeed запустил в Китае продажи рестайлинговой версии кроссовера RX 2024 модельного года. Машина представлена в единственной комплектации Elite Edition.