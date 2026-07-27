Представлен удлиненный BMW X5 для Китая с запасом хода 1000 км

Компания BMW представила X5 нового для китайского рынка. Кроссовер получил удлинённую колесную базу длиной 3165 мм, более комфортный второй ряд и особый набор оборудования. Продажи бензиновой и полностью электрической версий начнутся в 2027 году.

© BMW

Новый BMW X5 для КНР построен с учетом требований китайских покупателей, которые традиционно уделяют повышенное внимание пространству на втором ряду. Колесная база автомобиля составляет 3165 мм. Для задних пассажиров предусмотрены комфортные кресла с двумя оттоманками, а также крупный потолочный экран.

Внешность кроссовера выполнена в стилистике Neue Klasse. Автомобиль получил более лаконичный кузов с уменьшенным количеством декоративных элементов, узкие задние фонари и крупный спойлер. По заявлению компании, новая форма кузова также позволила улучшить аэродинамику.

© BMW

В передней части появились цифровые светодиодные фары, в которых дневные ходовые огни и ближний свет объединены в один блок. Водитель сможет выбирать между двумя вариантами световой графики — в виде двойных наклонных полос или символов X.

Для модели подготовили восемь цветов кузова. Среди них будут оттенок Tanzanite Blue, а также эксклюзивные для китайского рынка Cape Town Copper и матовый Eucalyptus Green.

Салон нового BMW X5 получил панорамный дисплей BMW Panoramic Vision, ориентированный к водителю центральный экран и отдельный монитор для переднего пассажира. Последний впервые появится на модели X5. В отделке также будут использоваться декоративные панели с эффектом хрусталя.

© BMW

Бензиновую версию оснастят модернизированным трехлитровым рядным шестицилиндровым двигателем B58 четвертого поколения. Мощность агрегата увеличена на 5% — до 294 кВт, или 400 л.с. Максимальный крутящий момент вырос на 11,5% и достиг 580 Н·м.

Разгон с места до 100 км/ч у такого кроссовера займет 5,3 секунды, что на 0,2 секунды быстрее прежней версии. Производитель также заявляет о снижении расхода топлива, однако точные показатели пока не раскрыты.

Электрический BMW X5 получит 800-вольтовую архитектуру, цилиндрические аккумуляторные элементы нового поколения и модернизированную электронику. Заявленный запас хода превысит 1000 км по китайскому циклу CLTC.

Обе версии оснастят обновленной системой полного привода BMW xDrive. Кроме того, кроссовер получит увеличенную колею и задние шины шириной 315 мм. Комплекс электронных ассистентов для китайского X5 BMW разрабатывает совместно с компанией Momenta.

Даже автомобили, которые не представлены в России официально можно приобрести в кредит. Современные кредитные программы позволяют оформить займ на авто напрямую в банке и получить деньги на покупку на свой личный счёт. А будущую финансовую нагрузку можно оценить уже сейчас, рассчитав примерный размер ежемесячного платежа с помощью калькулятора автокредита.