Выпущен 20-миллионный автомобиль марки Chery

Китайский автоконцерн Chery Group объявил о преодолении отметки в 20 млн реализованных автомобилей по всему миру. Юбилейным экземпляром стал полностью электрический седан Fulwin A9, представленный 25 июля, передает cnevpost.com.

© Chery

Модель получила имя в честь первой машины бренда, выпущенной в 1997 году и ставшей первой экспортной моделью компании. Концерн основан в 1997 году, а в 2007-м первым среди китайских автопроизводителей преодолел планку в 1 млн проданных автомобилей. Сейчас в структуру входят бренды Chery, Exeed, Fulwin, iCar и Jetour, продукция представлена в 130 странах.

Ключевым драйвером остается экспорт. За первое полугодие 2026 года зарубежные продажи составили 943,8 тыс. машин, что на 71,5% больше, чем годом ранее. В июне компания экспортировала рекордные 191 тыс. автомобилей, обновляя этот показатель четвертый месяц подряд. В среднем каждые 17 секунд с конвейеров сходит машина для отправки за границу.

© Chery

Основной рост обеспечивает европейский рынок. За шесть месяцев в Европе реализовано 174 тыс. автомобилей — плюс 212% к прошлому году. В Великобритании Chery четыре месяца подряд входит в топ-2 по продажам среди всех марок, а модель Jaecoo 7 стала бестселлером месяца.

На конец июня общая клиентская база концерна насчитывала 19,88 млн человек, из которых 6,78 млн — зарубежные покупатели. Chery Group удерживает статус крупнейшего экспортера китайских легковых автомобилей 23 года подряд. При этом внутренние продажи растут медленнее. В первом полугодии на домашнем рынке реализовано 1,36 млн автомобилей, прирост составил всего 7,7%.

Концерн активно развивает локализацию за рубежом. В начале июля объявлено о возобновлении работы завода в ЮАР, приобретенного у Nissan, с сохранением всех 692 сотрудников. В 2024 году совместно с испанской EV Motors возрожден местный бренд Ebro, создано более 1 тыс. рабочих мест.