АвтоВАЗ ушел в отпуск на три недели: простой продлится до 16 августа

С 27 июля по 16 августа на АвтоВАЗе объявлен плановый корпоративный отпуск.

Ежегодная летняя пауза в работе конвейера будет использована для ремонта, профилактики и технического переоснащения производственных мощностей, а также для модернизации инфраструктуры и повышения комфорта на рабочих местах, говорится в Telegram-канале компании.

Общий бюджет запланированных работ превышает 370 млн рублей. В общей сложности за три недели предстоит реализовать более 13 тыс. мероприятий, на которые потребуется свыше 80 тыс. человеко-дней.

Ключевой акцент сделан на завершающем этапе подготовки к серийному выпуску LADA Azimut. Среди основных задач — установка роботизированного манипулятора для монтажа ветровых стекол, ввод в эксплуатацию линии автоматического нанесения клеевых и мастичных составов на элементы кузова, а также другие технологические операции.

Параллельно ведутся работы в рамках развития существующей линейки. В частности, продолжается подготовка площадок для организации сборки LADA Granta с автоматической коробкой передач — выпуск такой модификации запланирован на 2027 год.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ реализует масштабную программу переоснащения производства алюминиевого литья и кузнечных поковок. Как уточнялось, это даст возможность повышать производительность, поддерживать качество серийных деталей, а также реализовать ряд перспективных проектов.