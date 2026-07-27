Чемпион RDS GP может определиться досрочно уже в ближайшие выходные

Пятый этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдёт 1 и 2 августа на трассе «Красное кольцо». Главной интригой уик-энда станет борьба за титул: лидер сезона Томми Кайли может оформить чемпионство за один этап до финала сезона.

© RDS GP

Красноярский автодром «Красное кольцо» 1 и 2 августа примет пятый этап RDS GP сезона-2026. Одна из самых известных трасс российского дрифта может стать местом досрочного определения чемпиона. Реальные шансы завоевать титул уже в Сибири имеет ирландец Томми Кайли, представляющий команду Fresh Racing.

Чемпионская математика Томми Кайли

Перед красноярским этапом Кайли уверенно лидирует в личном зачёте. Его преимущество над Антоном Козловым из Carville Racing составляет 288 очков. Сергей Кузнецов, выступающий за Fresh Racing, уступает ирландцу 292 балла, а Аркадий Цареградцев из команды «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» — 315 очков.

За один этап пилот может максимально набрать 272 балла, если выиграет квалификацию и парные заезды. Таким образом, преимущество Кайли уже превышает максимально возможный результат одного гоночного уик-энда.

Чтобы стать чемпионом досрочно, Томми необходимо сохранить достаточный отрыв от Козлова, Кузнецова и Цареградцева. Если ирландец завершит этап впереди главных преследователей или покажет сопоставимый с ними результат, судьба титула будет решена в Красноярске.

Однако дрифт редко позволяет заранее предсказать итог. Ранний вылет Кайли и успешное выступление конкурентов способны перенести развязку чемпионата на финальный этап в Москве.

© RDS GP

«Красное кольцо» не прощает ошибок

Красноярская трасса считается одной из наиболее техничных в календаре RDS GP. Конфигурация оцениваемого участка не отличается рекордными скоростями, однако требует точности, правильного темпа и уверенной работы на перекладках.

Для Кайли выступление на «Красном кольце» станет новым испытанием. Ирландцу предстоит быстро адаптироваться к незнакомому треку и противостоять соперникам, которые не первый год выступают в Красноярске.

Дополнительным фактором станет поддержка местных болельщиков. Сибирские трибуны традиционно особенно активно болеют за своих пилотов, поэтому психологическое преимущество окажется на стороне спортсменов, выросших на этой трассе.

© RDS GP

Сибиряки поборются за победу

В число фаворитов пятого этапа входят Георгий Чивчян и Тимофей Добровольский из Takayama Forward Auto. В 2025 году они встретились в финале красноярского этапа, а победа досталась Добровольскому. Этот успех стал для него первым триумфом в парных заездах Гран-При РДС.

На подиум также рассчитывают Дамир Идиятулин и Аркадий Цареградцев. Оба хорошо знакомы с особенностями «Красного кольца» и уже побеждали на сибирских этапах чемпионата.

Серьёзную конкуренцию им составят Антон Козлов и Сергей Кузнецов. Козлов заметно прибавил по ходу сезона и занимает вторую строчку личного зачёта. Кузнецов после перехода во Fresh Racing также стал регулярно показывать высокие результаты и сейчас идёт третьим.

© RDS GP

Иван Никулин вернётся в RDS GP

Одной из главных новостей этапа станет возвращение Ивана Никулина. Представитель сибирской школы дрифта в последний раз выступал в Гран-При Российской Дрифт Серии в 2022 году.

В Красноярске пилот из Барнаула присоединится к команде «Systeme Electric Одержимые Моторспорт», где вновь станет напарником Аркадия Цареградцева. Никулин заменит Евгения Лосева, покинувшего коллектив после первых двух этапов сезона.

На «Красном кольце» спортсмен выступит за рулём Toyota Mark II JZX100.

По wild card к участникам этапа присоединится Сергей Корнеев. Бронзовый призёр RDS Open PRO сезона-2025 получил приглашение после победы на этапе Открытого чемпионата РДС в Санкт-Петербурге. В Красноярске он выйдет на старт на Toyota Supra A80.

© RDS GP

Юниоры отправятся в Сибирь

В рамках пятого этапа продолжатся летние учебно-тренировочные сборы для молодых пилотов, организованные Российской Дрифт Серией и программой Aimol Junior.

На трассу вновь выйдет 12-летний Арсений Цареградцев. За рулём Toyota Altezza он уже выиграл этапы сборов на «Игора Драйв», «Нижегородском кольце» и ADM Raceway.

В Красноярске его соперником станет Роман Ловкис на Toyota Mark II JZX100. Ранее он уже побеждал Арсения и Аркадия Цареградцевых на зимних сборах, поэтому их новая встреча станет одной из интриг юниорской программы.

Расписание пятого этапа RDS GP

Суббота, 1 августа

9:30 — тренировочные заезды

11:15 — квалификация

16:15 — автограф-сессия

17:15 — парные тренировки

Воскресенье, 2 августа

9:00 — тренировочные заезды

10:10 — парные заезды ТОП-32

12:30 — парад пилотов и автограф-сессия

14:00 — заезды ТОП-16, ТОП-8, ТОП-4 и финал

17:30 — церемония награждения

Время указано местное. Разница между Красноярском и Москвой составляет четыре часа.

Следить за соревнованиями можно будет с трибун «Красного кольца» и в прямом эфире на платформе RDS TV. Квалификация будет доступна бесплатно после регистрации, а парные заезды — по подписке.

Красноярский этап может стать решающим в борьбе за чемпионство. Но знакомая местным пилотам трасса и высокая цена любой ошибки оставляют преследователям Кайли шанс сохранить интригу до финала сезона.