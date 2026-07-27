В России продано 100 тысяч автомобилей Jetour

Продажа стотысячного автомобиля Jetour в России символично совпала с юбилеем бренда, который вышел на российский рынок три года назад. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Вотур Мотор Рус».

Торжественная выдача стотысячного автомобиля прошла 24 июля в дилерском центре «Jetour ДжиЭн Сервис».

Стотысячным клиентом стал Дмитрий из Москвы, который приобрел Jetour T1 в комплектации Премиум в черном цвете. Продажи этого кроссовера стартовали в сентябре 2025 года. Модель быстро завоевала доверие и любовь аудитории, став по итогам первого полугодия текущего года второй по уровню спроса в модельном ряду, отметили в пресс-службе.

В компании также напомнили, что продажи автомобилей Jetour на российском рынке начались в июне 2023 года. И первыми проданными машинами стали Jetour Dashing и Jetour X90+.

По итогам трехлетней работы почти половина проданных автомобилей пришлась городской кроссовер Jetour Dashing, сочетающий современный дизайн, технологичность и комфорт. Вторым по популярности на российском рынке стал кроссовер T2 (21% от общего объема продаж). Тройку лидеров замкнул кроссовер X70+ (14% продаж бренда за три года).

«Стабильный рост бренда на российском рынке сопровождается активным развитием официального клиентского сообщества, которое насчитывает уже более 80 тысяч участников. В честь продажи 100 тысяч автомобилей в России Jetour организовал для клиентов бренда особенное мероприятие», - говорится в сообщении.

Владельцы Jetour проехали колонной из 80 машин и собрались на Дмитровском автополигоне, где выстроились в фигуры в виде названия бренда и числа проданных автомобилей – 100 000.

При этом среди клиентов Jetour, принявших участие в мероприятии, были не только москвичи. На праздник приехали и жители Тулы и Санкт-Петербурга, а также Архангельской, Ивановской, Воронежской, Нижегородской и Смоленской областей.

Ранее китайский автоконцерн Chery Group объявил о преодолении отметки в 20 млн реализованных автомобилей по всему миру. Сейчас в структуру компании входят бренды Chery, Exeed, Fulwin, iCar и Jetour, продукция представлена в 130 странах.