В России рухнули продажи коммерческого транспорта

Завершившаяся 30-я неделя 2026 года показала разно-направленную динамику в разных сегментах автомобильного рынка.

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Стабильность легкового сектора контрастирует с падением коммерческого транспорта, отметил в своем Telegram-канале сооснователь и директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его словам, неделя с 20 по 26 июля была показательной с точки зрения влияния внешних факторов — проблем с топливом, событий вокруг Wildberries и общего роста напряженности. При этом остальные условия оставались стандартными.

Легковых автомобилей за семь дней поставлено на учет 25 350 штук. Это на 1% больше, чем неделей ранее, но почти на 6% уступает показателю аналогичной недели прошлого года. Целиков полагает, что текущий уровень около 25 тыс. машин в неделю сохранится. При этом отставание от прошлогодних объемов будет нарастать из-за высокой базы 2025 года.

Сегмент LCV, напротив, показал снижение. Продано 1 123 единицы — минус 10% к предыдущей неделе и минус 26,4% к прошлому году. Эксперт связал это с проблемами в доставке «последней мили» и пообещал следить за ситуацией у малого бизнеса. В целом сегмент в этом году демонстрирует слабую динамику, и тренд на снижение сохраняется.

Грузовой рынок показывает отрицательную динамику — реализовано 905 машин. Это на 4,1% меньше недельных показателей, но на 7,2% выше прошлогоднего уровня. Однако, как указал Целиков, грузовой сегмент падает третий год подряд.

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