В России ожидают небольшой рост продаж новых авто в 2026 году

По итогу 2026 года продажи новых легковых автомобилей лишь немного превысят результаты 2025 года. Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на аналитиков и экспертов.

По базовому прогнозу Kept, к концу года продажи достигнут уровня 1,4 млн штук. Это немногим больше 2025 года, когда было реализовано 1,33 млн легковых авто. Для сравнения, в 2024 году было продано 1,57 млн машин (рост составил +48,3%), а в 2023 году — 1,06 млн (+69,1% к 2022 году, когда рынок обвалился до 630 тысяч новых авто за год).

Отмечается, что по итогам первого полугодия в России было продано более 608 тысяч новых машин. Рост составил 15% к аналогичному показателю 2025 года.

Как объяснил президент ассоциации «Российские автодилеры» Алексей Подщеколдин, рост рынка по итогам первого полугодия объясняется низкой базой прошлого года. Однако во втором полугодии такого всплеска спроса, какой был на фоне ожидания изменений методики расчета утильсбора осенью 2025 года, не ожидается.

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