Kia может выпустить электрический универсал на базе преемника Stinger

Южнокорейский автопроизводитель изучает возможность создания не одной, а двух версий будущего электромобиля, который придет на смену модели Stinger. На это указывает официальное видео, посвященное разработке концепта Vision Meta Turismo, передает motorpage.ru.

© KIA

В ролике, снятом в студии дизайнеров бренда, рядом с масштабной копией спортивного седана показан еще один макет — в кузове shooting brake. При этом он сохраняет узнаваемые черты Vision Meta Turismo.

© скриншот видео KIA

Универсал пока существует только в виде дизайн-модели и не доведен до полноразмерного концепта. Однако его присутствие в видео подтверждает, что инженеры и дизайнеры Kia с самого начала прорабатывали несколько вариантов проекта, не ограничиваясь классическим седаном.

Если версия в кузове универсал получит одобрение, это станет возвращением марки в сегмент, из которого она ушла после снятия с производства Ceed SW и ProCeed на ряде рынков, включая европейский.

Концепт Vision Meta Turismo впервые показали в декабре 2025 года. Модель позиционируется как идейный наследник Kia Stinger, но вместо бензинового V6 оснащается полностью электрической силовой установкой.