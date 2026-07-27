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Kia может выпустить электрический универсал на базе преемника Stinger

Лера Букина

Южнокорейский автопроизводитель изучает возможность создания не одной, а двух версий будущего электромобиля, который придет на смену модели Stinger. На это указывает официальное видео, посвященное разработке концепта Vision Meta Turismo, передает motorpage.ru.

Kia может выпустить электрический универсал на базе преемника Stinger
© KIA

В ролике, снятом в студии дизайнеров бренда, рядом с масштабной копией спортивного седана показан еще один макет — в кузове shooting brake. При этом он сохраняет узнаваемые черты Vision Meta Turismo.

© скриншот видео KIA

Универсал пока существует только в виде дизайн-модели и не доведен до полноразмерного концепта. Однако его присутствие в видео подтверждает, что инженеры и дизайнеры Kia с самого начала прорабатывали несколько вариантов проекта, не ограничиваясь классическим седаном.

Если версия в кузове универсал получит одобрение, это станет возвращением марки в сегмент, из которого она ушла после снятия с производства Ceed SW и ProCeed на ряде рынков, включая европейский.

Концепт Vision Meta Turismo впервые показали в декабре 2025 года. Модель позиционируется как идейный наследник Kia Stinger, но вместо бензинового V6 оснащается полностью электрической силовой установкой.