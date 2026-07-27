Новый российский бренд Esteo начал регистрацию первых автомобилей

С 13 по 26 июля 2026 года в России поставлены на учет 57 кроссоверов Esteo MX. Это первые машины новой марки, появившиеся на рынке, заявил в своем Telegram-канале сооснователь и директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

© ESTEO

Напомним, под брендом Esteo группа AGR выпускает автомобили, ранее известные как Exeed (входит в структуру Chery AG). Модель MX представляет собой среднеразмерный кроссовер — модернизированную версию Exeed TXL. Сборка налажена на заводе в петербургском районе Шушары.

В ближайшее время линейка Esteo пополнится моделями Exlantix. Уже анонсирован кроссовер Exlantix ET, а также седан Exlantix ES. Обе новинки получат гибридные силовые установки. На этом фоне остается неясной судьба бренда Exeed на российском рынке.

Ранее Целиков заявил, что завершившаяся 30-я неделя 2026 года показала разнонаправленную динамику в разных сегментах автомобильного рынка. Стабильность легкового сектора контрастирует с падением коммерческого транспорта. Легковых автомобилей за семь дней поставлено на учет 25 350 штук. Это на 1% больше, чем неделей ранее, но почти на 6% уступает показателю аналогичной недели прошлого года.