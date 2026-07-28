Гибриды и электромобили начали дорожать на фоне ажиотажного спроса

Дистрибьюторы и дилеры начали отменять скидки на самые востребованные электромобили.

Если весной бренды активно стимулировали продажи, то сейчас надобность в дополнительных дисконтах пропадает, отметила в беседе «Коммерсантом» заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей «Авилон» Ольга Петрова.

По словам директора по продажам новых автомобилей «Рольф» Николая Иванова, максимальная скидка на локализованные гибриды и электромобили по программе льготного лизинга снижена с 925 тыс. до 500 тыс. рублей.

По ряду моделей, в первую очередь выпускаемых в России Evolute i-Joy и i-Space, образовался дефицит. Участники рынка связывают всплеск интереса к автомобилям на новых источниках энергии с событиями на топливном рынке.

По данным «Автостата», продажи новых гибридов с 29 июня по 19 июля выросли в 1,8 раза относительно среднего недельного показателя первой половины года — до 2,14 тыс. штук. Продажи электромобилей за тот же период достигли 326 штук. Эксперты прогнозируют сохранение повышенного спроса во втором полугодии.

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