Продажи электрокаров Avatr бьют рекорды в России

Бренд китайских электромобилей Avatr бьет рекорды в России на фоне проблем с топливом. Об этом заявил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

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По его информации, с 29 июня по 26 июля россияне купили 442 автомобиля. Для сравнения, за все предыдущие 26 недель дилеры Avatr продали меньше машин — всего 418. На прошедшей неделе они и вовсе стали самой продаваемой маркой электромобилей — 155 новых авто.

Электрокары Avatr стали появляться в России весной 2023 года, однако официальные продажи стартовали лишь в январе 2025 года. За все это время на учет в России встало чуть больше 3 тысяч авто.

На минувшей неделе Avatr стали самой продаваемой маркой электрокаров. Продажи UMO же резко сократились — всего 42 машины против 151 единицы неделей ранее. Целиков допустил, что у дилеров просто заканчиваются машины. До этого из центров выкупили практически все электрокары Evolute.

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