Xiaomi представила кроссовер Skynomad N90 с трансформируемым салоном

Китайский производитель Xiaomi раскрыл детали своего нового гибридного кроссовера Skynomad N90, который получил необычную компоновку салона.

© Xiaomi

Семь посадочных мест — лишь базовая опция. В салоне предусмотрены центральные рельсы, по которым перемещается многофункциональный блок со встроенной беспроводной зарядкой, холодильником, четырьмя подстаканниками, отсеком для мелочей и сенсорным экраном управления климатом. Передние кресла разворачиваются на 180 градусов, что позволяет проводить встречи прямо в автомобиле.

© Xiaomi

Электроника сама предлагает оптимальные варианты рассадки в зависимости от сценария — «Кемпинг», «Отдых» или «Встреча». Достаточно нажать кнопку, и кресла трансформируются без ручной настройки.

Компания планирует внедрить систему мониторинга интерьера с датчиками и камерами в креслах и элементах декора. Если водитель остается в машине один, автоматика предложит режим сна. При загрузке багажника система заблокирует движение заднего ряда, чтобы избежать повреждений.

На крыше кроссовера может устанавливаться палатка. Задние сиденья раскладываются в угловой диван или лежанку, а в потолок встроен большой экран для просмотра фильмов.

© Xiaomi

Skynomad N90 станет первой гибридной моделью Xiaomi. Силовая установка EREV последовательного типа включает 1,5-литровый мотор-генератор и два электродвигателя. Суммарная отдача — 421 л.с. Благодаря гибридной схеме автомобиль не привязан к розетке в отличие от полностью электрических моделей.

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