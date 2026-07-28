Центробанк ужесточает правила выдачи автокредитов

С 1 октября 2026 года банки перейдут на новые макропруденциальные лимиты, установленные регулятором. Изменения коснутся автокредитов, займов под залог авто и недвижимости, а также потребительских кредитов, пишут «Ведомости».

В ЦБ объяснили новые ограничения высокими рисками роста просрочек по платежам. С октября доля заемщиков с показателем долговой нагрузки выше 50% среди тех, кто оформляет автокредиты, не должна превышать 20%. Сейчас этот порог составляет 25%. Доля клиентов с ПДН выше 80% снизится до 1% против нынешних 5%.

По потребительским кредитам требования жестче. Количество заемщиков с ПДН выше 50% не должно превышать 15% от общего числа выдач. В ЦБ отмечают, что рынок автокредитования стабилизируется.

За апрель — июнь он вырос на 1,7% по сравнению с первым кварталом — до 3,13 трлн рублей. Доля проблемной задолженности остановилась на уровне 4,5% от общего объема выданных кредитов. В регуляторе уверяют, что ужесточение лимитов не сделает автокредиты менее доступными для населения.

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