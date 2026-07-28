Озвучены перспективы гибридного кроссовера Deepal S07

Гибридный кроссовер S07 способен обеспечить не менее трети продаж китайского бренда Deepal, так как больше ориентирован на ежедневную городскую эксплуатацию. Об этом рассказала агентству «Автостат» заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ольга Петрова.

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По ее словам, основными конкурентами новинки можно считать Geely EX5 EM-i, Evolute i-SPACE и GAC S7. А в более высоком ценовом сегменте он будет частично пересекаться с Voyah Free и EXLANTIX ET.

«Мы рассчитываем, что после формирования достаточного стока S07 способен стать основной моделью Deepal и обеспечивать не менее трети продаж бренда. У автомобиля более широкая аудитория, чем у G318: он компактнее, доступнее, экономичнее и больше ориентирован на ежедневную городскую эксплуатацию», - пояснила Ольга Петрова.

При этом, по предварительным оценкам, новинка перетянет на себя не более 15 – 20% потенциальных покупателей G318, так как она рассчитана прежде всего на тех, кому не нужны внедорожные возможности.

Гибридный кроссовер Deepal S07 сейчас доступен по цене от 5 289 900 рублей, при этом можно получить госсубсидию до 925 000 рублей. Машина оснащена гибридной установкой с 1,5-литровым бензиновым турбомотором и электродвигателем и способна разгоняться до 100 км/ч за 7,7 секунды. На электрической тяге автомобиль может проехать до 174 км, а общий запас хода достигает 992 км.

Для российских покупателей предусмотрен расширенный зимний пакет с подогревом всех сидений (включая спинки второго ряда), руля, форсунок омывателя, боковых зеркал и заднего стекла.

Напомним, что ранее Deepal объявил цены в России на свой внедорожник G318. Цена на комплектацию «Техно» на старте продаж составила 5 млн 650 тысяч рублей. А цена на версию «Эверест» была заявлена в размере 6 млн рублей. Автомобили собираются на калининградском заводе «Автотор».