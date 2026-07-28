Мировой авторынок падает шестой месяц подряд

Объем мировых продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в июне 2026 года составил 7,62 млн единиц, что на 0,9% меньше, чем годом ранее, сообщает «Автостат» со ссылкой на данные GlobalData.

Отрицательная динамика сохраняется с января. За первое полугодие продажи сократились на 3,9% — до 42,77 млн машин. Лидером по-прежнему остается Китай с 1,69 млн реализованных автомобилей, однако это на 25,8% ниже прошлогоднего уровня. В США продажи выросли на 8,4% — до 1,37 млн.

Рынки Западной Европы показали рост на 10,7% (1,4 млн), Восточной Европы — на 10,9% (433 тыс.). Индия прибавила 24,3% (453 тыс.), Южная Америка — 20,4% (303 тыс.). Среди других крупных рынков фигурирует Япония — 418,6 тыс. (+7,3%), Канада — 178,9 тыс. (+5%), Южная Корея — 159,4 тыс. (+11,2%).

Ранее «Ведомости» со ссылкой на аналитиков и экспертов сообщили, что по итогу 2026 года продажи новых легковых автомобилей лишь немного превысят результаты 2025 года. По базовому прогнозу Kept, к концу года продажи достигнут уровня 1,4 млн штук. Это немногим больше 2025 года, когда было реализовано 1,33 млн легковых авто.

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