Mercedes-Benz представил обновленный кемпер Marco Polo

Немецкий автопроизводитель модернизировал кемпер Marco Polo.

© Mercedes-Benz

Европейские дилеры начнут принимать заказы на автомобиль уже 5 августа, однако цены пока не раскрыты. Текущая версия в Германии стоит от 80,7 тыс. евро.

Главное изменение — новая подъемная крыша с двухслойной алюминиевой конструкцией, благодаря которой высота жилого отсека увеличилась примерно на 10 см. В опциях доступны светодиодная подсветка, люк и панорамное окно в обтекателе.

© Mercedes-Benz

Среди других доработок — упрощенный съемный тент, новые шторки, аудиосистема с восемью динамиками и сабвуфером, а также обновленные выдвижные ящики и панель управления задним диваном. Холодильник объемом 40 л стал на четверть экономичнее. Музыку можно слушать через Bluetooth даже при выключенной мультимедийной системе.

Модель оснащается мини-кухней с двумя конфорками и раковиной, передними креслами, разворачивающимися на 180 градусов, и задним диваном, который раскладывается в спальное место. В салоне установлены два 12,3-дюймовых дисплея.

© Mercedes-Benz

В линейке двигателей — три четырехцилиндровых дизеля мощностью от 163 до 237 л.с., работающих в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой. Доступны версии с задним и полным приводом. Самая мощная модификация разгоняется до 100 км/ч за 8,8 секунды.

Несмотря на отсутствие официальных продаж, новый Marco Polo почти наверняка можно будет приобрести и в России по схеме параллельного импорта. А при отсутствии полной суммы на покупку машину можно купить, оформив автокредит. Важное преимущество современных кредитных программ заключается в том, что они позволяют купить авто не только в салоне, но и у частного продаца. Займ можно оформить онлайн, а деньги на покупку получить на свой личный счёт. Причем будущую финансовую нагрузку можно оценить уже сейчас, рассчитав примерный размер ежемесячного платежа с помощью калькулятора автокредита.