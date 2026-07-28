В России упали продажи поддержанных автобусов

Вторичный рынок автобусов в первом полугодии 2026 года упал на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Как сообщает агентство «Автостат», за шесть месяцев в России было куплено всего 7 845 автобусов с пробегом. Причем 46,6% продаж приходится на отечественную марку ПАЗ — за полгода было продано 3652 подержанных авто.

За ней следуют бренды ЛиАЗ и НефАЗ — 1021 и 472 автобуса соответственно. Также в пятерку лидеров вошел белорусский МАЗ (389 штук) и корейский Hyundai (355 штук).

Среди моделей первые три строчки рейтинга занимают транспортные средства ПАЗ — ПАЗ 3204 (1545 машин за полгода), ПАЗ 3205 (1414 единиц) и ПАЗ 4234 (506 штук). Четвертое место занимает ЛиАЗ 5292 (419 проданная машина), а замыкает пятерку лидеров НефАЗ 5299 (427 единицы).

Названы западные автобренды, которые ещё могут вернуться в Россию