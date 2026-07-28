Geely стал лидером рынка подключаемых гибридов в России

Проблемы с топливом в регионах изменили расстановку сил в сегменте PHEV. За последние три недели доля Geely достигла 30%, сообщил автоэксперт Сергей Целиков в Telegram-канале.

Основной драйвер — кроссовер Geely EX-5 EM-I, которого за три недели поставили на учет 1643 штуки. Еще 120 машин — кроссоверы Geely Starship 7, ввезенные по параллельному импорту.

Укрепил позиции и Evolute. Гибрид I-Space занял около 15% рынка, за три недели зарегистрирован 911 автомобиль. Продажи GAC выросли до 8,8% — более 500 машин моделей S7 и S9. Exeed с гибридами Exlantix ET и ES показал более 8% (506 авто).

Бывший лидер Lixiang теперь занимает 7,3%, Deepal — 4,6%, Zeekr — 4,5%, Lynk & Co — 3,3%, Tank — 2,4%, BMW — 2,1%, WEY — 1,7%. По словам Целикова, Voyah начали «сметать» из салонов. Недельные продажи упали в 2–3 раза, доля — с 30% до менее 10%.

Как уточнил эксперт, окончательная картина сложится по итогам месяца. Однако, по его словам, уже заметно, что весь сегмент PHEV занимает почти 8% рынка новых легковых машин против 5% за первое полугодие.

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