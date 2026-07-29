2ГИС запустил сенсорную навигацию по датчикам смартфона

Навигатор 2ГИС научился продолжать ведение по маршруту даже при нестабильном или пропавшем спутниковом сигнале. В таких ситуациях приложение автоматически подключает акселерометр и гироскоп смартфона, чтобы определить скорость и направление движения и не дать водителю сбиться с пути.

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Новая функция называется сенсорной, или инерциальной, навигацией. Она уже доступна всем пользователям 2ГИС на устройствах с iOS и Android. Обновление поможет в тоннелях, районах с плотной высотной застройкой, на горных дорогах и в других местах, где сигналы GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и других спутниковых систем могут временно ослабевать или исчезать.

Раньше в таких условиях отметка автомобиля на карте могла замирать или резко перемещаться, а пользователю приходилось самостоятельно ориентироваться по маршруту либо включать ручной режим «Шаг за шагом». Теперь навигатор сам определяет, что спутниковые данные стали ненадёжными, и переключается на дополнительные источники информации.

Как работает навигация 2ГИС без GPS

Если спутниковый сигнал ухудшается, приложение действует поэтапно:

сначала уточняет местоположение по ближайшим точкам Wi-Fi и Bluetooth;

при нехватке этих данных подключает акселерометр и гироскоп;

объединяет показания датчиков с последней известной геопозицией и картой;

продолжает вести автомобиль до восстановления стабильного сигнала.

Акселерометр фиксирует ускорение и помогает рассчитать скорость машины, а гироскоп отслеживает направление движения и повороты.

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Для корректной работы сенсорной навигации смартфон должен быть надёжно закреплён в держателе: перемещения телефона в руке или по салону могут снизить точность расчётов.

«Длинные тоннели, плотная городская застройка, горные серпантины — в таких местах сигналы спутников часто становятся нестабильными. Мы научили навигатор опираться на сенсоры смартфона и продолжать уверенно вести водителя в незнакомых местах и на сложных развязках, пока спутники снова не будут доступны. Важно понимать: лучше всего местоположение определяют по-прежнему по спутниковым сигналам, а сенсоры помогают в трудную минуту наиболее точно предугадать его, если сигнал GPS нестабилен. Это решение заметно повышает точность автомобильной навигации в местах с нестабильной геолокацией», — рассказал Дмитрий Шварц, менеджер продукта «Транспорт» в 2ГИС.

Включить или отключить новую функцию можно в настройках навигатора. Для этого предусмотрен отдельный пункт «Использовать сенсоры, если сигнал GPS ненадёжный».

Ручной режим «Шаг за шагом» при этом останется доступен. Он отображает маршрут как последовательность участков с направлением движения, расстоянием до ближайшего манёвра и ориентиром. После прохождения каждого отрезка водитель может вручную перейти к следующему шагу.