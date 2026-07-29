Китайские автомобили стали посещать автосервисы значительно чаще

За первое полугодие 2026 года количество визитов машин китайских брендов на СТО выросло на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Известия».

За этот период число заездов увеличилось с 25,3 тыс. до 38,2 тыс. Средний чек по китайским авто вырос на 5% — до 9787 рублей. Китайские модели впервые попали в топ-5 стран по происхождению марки среди посетителей техцентров. Лидирует Япония (34,6%), следом — Южная Корея (16,97%), Германия (12,31%), Россия (9,06%) и Китай (8,07%), обогнавший США (7,55%).

Среди китайских брендов чаще всего на сервис приезжают Chery (23,1%), Haval (18,5%), Geely (16,8%), Changan (7%) и Lifan (5,1%). В топ моделей вошли Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval F7, а также три модели Geely — Coolray, Atlas и Monjaro.

Большинство обращений приходится на машины до трех лет (57%), на втором месте — автомобили 4–5 лет (18%). Заметно сократилась доля старых машин (10–14 лет) — с 18% до 10%.

Отмечается, что китайские авто перестали быть нишевой категорией: их доля в клиентском потоке выросла с 6 до 8%.

Владельцы китайских авто все чаще приезжают на плановое ТО и диагностику, а не на дорогостоящий ремонт — этим и объясняется небольшой рост среднего чека.

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