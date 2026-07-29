Audi официально представила новый флагманский внедорожник Q9

Компания Audi представила новый флагманский внедорожник Q9. Кроссовер станет самой крупной серийной моделью немецкого бренда в истории.

© Audi

Как отметил гендиректор Audi Гернот Делльнер, вместе с появлением первого полноразмерного внедорожника компания заходит премиум-сегмент, где ранее не выступала. Новый автомобиль сочетает в себе простор, динамику и технологические инновации.

© Audi

Внешность Q9 выполнена в новом фирменном стиле Audi c огромной радиаторной решеткой и двухъярусной светотехникой. Головная оптика — это новые цифровые матричные светодиодные фары с микросветодиодным модулем. Их главная особенность — это проецируемое на дорогк предупреждение о смене полосы движения, которое срабатывает, когда водитель Q9 включает поворотник.

© Audi

Проекция также может отображать на дорожном полотне предупреждение о выезде за пределы полосы движения на автомагистралях и загородных дорогах — аналогично знакомому предупреждению на приборной панели. Кроме того, за пределами населенных пунктов, когда есть риск обледенения дорог, система информирования о дорожной ситуации кратковременно проецирует на дорожное полотно символ ледяных кристаллов в качестве предупреждения для водителей. Новые матричные фары также оснащены маркирующим светом, помогающим идентифицировать пешеходов. В темноте отдельный направленный пучок подсвечивает людей вблизи проезжей части.

© Audi

Все версии машины получили трехрядное исполнение, однако в зависимости от модификации имеют разную компоновку и количество посадочных мест. Так, базовое исполнение рассчитано на семерых седоков, а в более дорогой версии S Line салон скомпонован для шестерых.

© Audi

Габариты новинки составляют 5310 х 2210 х 1810 мм при колесной базе в 3140 мм. Размер колес также впечатляет: в топовых версиях их диаметр составляет 23 дюймов. Адаптивная подвеска с пневмоэлементами может увеличивать дорожный просвет на 90 мм. Кроме того, автомобиль получил полноуправляемое шасси с поворотными задними колесами — они способны отклоняться от продольной оси на угол до пяти градусов.

© Audi

На момент запуска в Германии Q9 будет доступен c новым дизельным двигателем V6 TDI с электрическим компрессором мощностью 245 л. с. (500 Нм) или 299 л. с. (630 Нм). Для повышения эффективности обе версии силовой установки получат гибридную систему MHEV plus, включающую электрический стартер-генератор на 18 кВт и литий-железо-фосфатную батарею.

С обоими моторами будет сочетаться восьмиступенчатая автоматическая коробка передач Tiptronic и постоянный полный привод quattro .

© Audi

На данный момент Audi уже принимает заказы на новинку. В США цена начинается от 87,7 тысячи долларов, а в Германии — от 108,4 тысячи евро. Почти наверняка машина появится и в России по схеме параллельного импорта. Если задумались о покупке флагманского немецкого кроссовера, то можете оценить свои финансовые возможности уже сейчас с помощью калькулятора автокредита.